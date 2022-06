SÕJAKOKKUVÕTE | Okupantide Pyrrhose võit Sjeverodonetskis

Laupäeval langes Sjeverodonetsk okupantide kätte, ent ukrainlastel õnnestus neid seal parajalt väsitada. Puruks pommitatud linna osakeste hoidmise eesmärk oligi vastast kurnata ja tagada, et linna vallutamine mõjuks pigem pyrrhosliku võiduna. Järgmiseks võtsid Venemaa väed suuna Sjeverodonetski kaksiklinnale Lõssõtšanskile. See on Ida-Luhanskis viimane linn, mis püsib endiselt Ukraina vägede kontrolli all. Vene armee hävitab sildu, et inimesed põgenema ei pääseks. Nad püüavad ära lõigata ka veoautode tee linna, jättes elanikud humanitaarabita. Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai postitas Telegrami palve Lõssõtšanskist võimalikult kiiresti evakueeruda.