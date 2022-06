VERISE VAATEMÄNGU VERINE LÕPP: Colombia härjavõitlusel hukkus ka aastavanune laps

Mõnes maailma paigas on too vastuoluline meelelahutus rahva seas endiselt hinnatud. Toretsevad toreadoorid, möirgav härg ja kogu „tantsu“ võigas lõpp… Möödunud pühapäeval tõid mõned vanemad Colombias El Espinali linnas härjavõitlust vaatama oma lapsedki. On neidki, kes peavad seda kultuuripärandiks – nagu on näiteks kukepoks mõnes paigas vanaks traditsiooniks, millest ei taheta loobuda, ehkki ülejäänud maailm peab selliseid kombeid barbaarseks jäänukiks ajast, kui loomi piinati ja tapeti – seda inimeste lõbustamise nimel. Üldiselt jääb härjavõitluse fänne siiski järjest vähemaks.