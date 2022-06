Marianne Mikko | Nüüd kuulub naine juhtkonda

Eesti naine on mitu klassi kõrgemini haritud kui mees. Ent tippjuhil on mehe nägu. Seda muidugi mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas. Suurt pilti silmas pidades on tegemist soolise palgalõhe vertikaalse dimensiooniga. Selge see, et kõrge nina saab paremat palka kui ametiredelil allpool asuv töötaja. Et ühelt poolt sugude vahel valitsevat ebaõiglust tõrjuda ja teisalt vähendada majandusliku ressursi raiskamist, töötas Euroopa Komisjon välja börsiettevõtete juhtimist korrigeeriva direktiivi.