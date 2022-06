FOTOD | KAKA JA MULLIKAS! Sõnnikusse sukeldunud päästja: lõhnast sain lahti järgmiseks päevaks

Jõhvi päästekomando päästja Sander Velbaumi sõnul ei osatud enne sündmuspaika jõudmist midagi sellist oodata. „Eks ta oli jah huvitav,“ muigas Velbaum. „Tuli teade, et tuleb looma minna päästma. Kui kohale jõudsime, vaatasime, et oi-oi-oi.“

„Eks ta oli ikka vau-efekt alguses, et see bassein seal nii suur on,“ tunnistas mees ja tõdes, et ega lõhna peale aega suurt mõelda ei olnud.