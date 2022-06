OTSEBLOGI | Vene väed püüavad vallutada Lõssõtšanski

Putin: Moskva saadab Valgevenele mõne kuu jooksul tuumalõhkepead kandvaid rakette. Putin ütleb, et tema eesmärk on võimaldada Valgevene õhujõududel kanda tuumarelvi.

Sjevjerodonetski linnapea tunnistab, et Venemaa on linna täielikult okupeerinud ja paralleelvalitsuse määranud. Oleksandr Strjuki avaldus Ukraina rahvustelevisioonis: „Linn on nüüd Venemaa täieliku okupatsiooni all. Nad üritavad oma korda kehtestada, minu teada on nad määranud mingisuguse komandandi.“