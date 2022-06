Eesti eurosaadikute sekeldused ööklubis: Prantsuse ametivõimud pole parlamendi poole pöördunud

Jaak Madison on rääkinud Vikerraadio saates „Uudis+“, et Strasbourgi politsei arreteeris just tema. Madisoni sõnul hakkas ta politseile ka vastu: „Kui sulle tulevad viis-kuus vormikandjat peale, minu hinnangul alusetult, kes ikka sellega nõus oleks.“ Madison kirjeldas, kuidas õhtu algas juba restoranis, kust ta liikus edasi ühte kohalikku lokaali, kus kohtus Riho Terrase ning tema hollandlasest fraktsioonikaaslasega. Eurosaadiku enda sõnutsi jõi ta kogu lipsu lõdvaks laskmise jooksul kohvi, mõned õlled ning ühe pitsi. Millised õlled või pits mida, Madison täpselt ei mäleta: „Ma ütlen ausalt, et kuna mina ei tellinud, siis ma ei saa öelda, mis seal oli. Vist oli midagi tekiila-sarnast.“ Küll tunnistas Madison, et kuigi konflikt turvameestega tulenes Riho Terrase riietusest, läks olukord politseiga eriti teravaks just temal. Kui politsei sündmuskohale saabus, hakkas Riho Terras nende tegevust filmima, mille peale korrakaitsjad endiselt Eesti kaitseväe juhilt telefoni ära võtsid. Madison märkis, et sandarmid hakkasid seejärel Terrase telefonis olnud videoid kustutama.

„Hetkeseisuga ei ole olukord muutunud. Prantsusmaa ametivõimud ei ole Euroopa Parlamendi poole pöördunud,“ teatas Euroopa Parlamendi pressiteenistus vastuseks küsimusele, kas juhtunus on Prantsuse ametivõimud europarlamendi poole pöördunud.