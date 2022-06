Kaja Kallas: NATO praeguste plaanide järgi pühitaks Eesti kaardilt

Kaja Kallas rääkis Financial Timesi ajakirjanikele kolmapäeval, et NATO hetke kaitseplaan kolmele Balti riigile on appi tulla neid vabastama 180 päeva pärast sissetungi algust. Märkides, et sõda Ukrainas on kestnud praeguseks hetkeks rohkem kui 100 päeva, sõnas peaminister: „kui võrrelda Ukraina suurust Balti riikidega, siis tähendaks see seda, et selleks ajaks on need riigid koos kultuuridega täielikult hävitatud.“