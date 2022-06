President Alar Karis võidupühal: peame olema valmis vajadusel vabadust lahinguväljal kaitsma

Nüüd me teame, et juba aasta tagasi oli sõja uks praokil.

Viimased neli kuud on näidanud, et isegi Euroopas, kus me oleme relvastatud vägivalla ajastu pöördumatult lõppenuks kuulutanud, on sõda võimalik. Lääs on teinud kõik, et sõda Euroopas ära hoida, kuid Venemaa tegi samal ajal kõik, et sõda alustada.

Nüüd peame mitte ainult Eestis või Balti riikides, vaid terves Euroopas harjuma mõttega, et rahu ei pruugi kesta igavesti. Ja peame olema valmis vajadusel vabadust lahinguväljal kaitsma.

Juba täna tähendab see tuntavat mõju meie igapäevaelule, mis käib kaasas meie ja liitlaste pingutustega toetada Ukrainat ja ohjeldada Venemaad. Olgu siin näiteks suurenenud kütte- ja bensiiniarved, toidukaupade hinnatõus – inflatsioon, aga ka vajadus abistada sõja eest põgenenud Ukraina perekondi. See puudutab meid kõiki ja me kõik tunneme nüüd ühel või teisel viisil Venemaa algatatud sõja mõju.

Ma tean, et paljudel on senisest veelgi raskem toime tulla. See vastupidavus ja kannatlikkus, see lisakoorem, mida ma teilt palun, ei ole lihtne kanda. Aga aidates Ukrainal võidelda ja kaitsta ennast, kaitseme me ka Eestit ja rahu Euroopas. See ongi meie vabadusvõitlus.

Võib-olla me ei olnud valmis selleks, et praegustel põlvkondadel on vaja astuda vastu Venemaa sõjalisele jõule võtta oma naabritelt nende vaba otsustusõigus. Kuid meil tuleb seda teha ja Venemaa agressioon peatada.

24. veebruaril ütlesin, et Venemaa alustatud sõda Ukrainas on kuritegu, mis võtab paljude ukrainlaste ja venelaste elud. Tegelikkus on veel õudsem. Venemaa käib neljandat sõjakuud ja tema kuriteod aina kuhjuvad: Butša, Borodjanka, Mariupol, Sjeverodonjetsk. Paljudele seni tundmatud nimed, mis nüüd on vägivalla, surma, kannatuste sünonüümid.