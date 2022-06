FOTOD | Viljandimaal hukkus raskes liiklusõnnetuses turvarihmaga kinnitamata 40aastane mees

„Traagilise liiklusõnnetuse üksikasjad on veel selgitamisel, niisamuti selgub ekspertiisis mehe võimalik joove. Ent sündmuskohal avanenud pilt, pooleks sõidetud puu ning tundmatuseni moondunud masin annavad aluse kahtlustada, et 40aastase mehe juhitud sõiduki kiirus oli märkimisväärselt suurem, kui sel lõigul ajutiste töötööde tõttu seatud 70km/h piirang,“ nentis Virk.

Operatiivjuhi sõnul on pikad jaanipühad saanud väga kurva alguse ning esimene inimelu liikluses on kaotatud juba pühade eel. „Täna Eestimaa eri paigus liiklust rahustanud ning autojuhtide kainust kontrollinud patrullid peegeldasid, et teedel oli juba märgata juhtide poolset kiirustamist peopaikade suunas, närvilisust ja ohtlikke manöövreid. Nii mõnegi teekond lõpetati ning teiste riskeeriva käitumisega juhtidega sai maha peetud vestlusi ning võetud neid vastutusele,“ kirjeldas Virk.

Ta lisas, et neli vaba päeva on alles ees, mistõttu on politsei eesootavatel päevadel suurte jõududega väljas, et ohuolukordi ennetada, vajadusel kiirelt sekkuda ja inimesi aidata. „Oma panuse peavad andma aga ka jaanipidulised ise. Kui pühade ajal on tarvis ühelt peolt või koosviibimiselt teisele liikuda, siis leppige varakult kokku oma seltskonna kaine grupijuht, kes inimesed turvaliselt ühest kohast teise sõidutab ja pidulistel silma peal hoiab. Kui olete kaasreisija ja näete, et juht võtab liikluses arutuid riske, siis kutsuge teda korrale. Vajadusel võtke sõbra auto võtmed enda kätte hoiule ja kui hea sõnaga enam ei saa, siis kutsuge politsei abi,“ toonitas operatiivjuht.