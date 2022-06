FOTOD | President Karis teenetemärkide saajatele: sadade tuhandete inimeste hool ja visadus aitab just sellisel Eestil kesta

„Eestis elab ja töötab tuhandeid, kümneid tuhandeid, ei, vaadakem tähelepanelikumalt – sadu tuhandeid inimesi, kes vääriksid riiklikku teenetemärki. Meie kõigi töö on kandnud iseseisvuse taastanud Eesti neljandasse aastakümnesse. Tänu teile võime tunda end enesekindlalt, turvaliselt, vabade kodanike vaba riigina,“ ütles president oma kõnes teenetemärkide saajatele.

President tõi välja et just „sadade tuhandete inimeste hool ja visadus aidanud hoida sellist Eestit, demokraatlikku Eestit ja aitab just sellisel Eestil kesta.“