Sandra Ashilevi vormelisõitja Jüri Vipsi rassistlikust keelepruugist: „Peab arvestama, et tulevad tagajärjed.“

Red Bulli vormelitiim teatas teisipäeval, et nad on seoses „intsidendiga“ määramata ajaks enda ridadest eemaldanud Eesti parima vormelipiloodi ehk 21aastase Jüri Vipsi. Kõnealune „intsident“ viitab ühele ülesastumisele teise Red Bulli vormelinoore, 20aastase Liam Lawsoni Twitchi striimis. Nimelt mängisid noormehed isekeskis mängu Call of Duty, kui Vips lasi kuuldavale ühe n-algustähega sõna, mis ingliskeelses kontekstis on väga rassistlikku alatooniga mustanahaliste suunal.