RÖÖGATUD HINNAD! Klassireisi maksumus võtab silme eest mustaks: „Vanemad pannakse sundseisu. Koolijuhid peaks kuskile piiri tõmbama!“

Ühepäevane sutsakas Euroopa suurlinna – 350 eurot. Mitmepäevane keelereis teise metropoli – 700 eurot. Üha uhkemad ja kallimad koolireisid ajavad lapsevanemad ahastuse äärele. „Me võime ju öelda, et reis on vabatahtlik, aga tegelikkuses pannakse vanemad sundseisu – nemad tahavad oma lapsele ikkagi parimat ja püüavad raha kokku kraapida,“ räägib mitme lapse isa. „Õpetajatel pole mingit moraalset õigust panna välisreisidega ühtki last ja lapsevanemat ebameeldivasse olukorda, kus nad peavad loobuma kallist reisist, sest pole raha.“