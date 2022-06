NAERATAB – JÄRELIKULT ON SAADAVAL?! Teenindaja šokeeriv argipäev: „Klient tõmbas oma pooleldi palja meheau täiesti paljaks.“

„Ükskord küsis meesklient mu kaasteenindajalt, et „Palju sa raha tahad, et minuga kaasa tuleksid,“ rääkis riidepoes töötanud naine. Massaažipraktikanti šokeeris, kui niigi nappides stringides klient kooris needki maha ja hakkas tema silme all riideid vahetama. Meelitused, kingid ja isiklikku elusse tungimine – mille kõigega peavad klienditeenindajad hakkama saama?