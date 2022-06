Kuidas suvekuumust edukalt seljatada? Nendest nippidest võid saada abi…

Kliimaseadmed aitavad päris tõhusalt kuumust alandada. Eluruumide temperatuur on optimaalne, need on mõnusalt jahedad ja kuumus ei tee teile liiga. Kuid kliimaseadmetel on mõningaid puudusi. Esiteks – kallidus; teiseks – välis- ja sisetemperatuuride suur erinevus, mis suurendab külmetusohtu; kolmandaks – kliimeseadmed kuivatavad siseõhku ja neljandaks – kui kliimaseadmete filtreid korrapäraselt ei vahetata, võivad nendes sigineda mikroobikolooniad, mis satuvad õhu kaudu lõpuks meie hingamisteedesse.