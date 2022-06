Pätsi muuseumi juht: vangis istuva kiviraiduri puudumine ei sega riigipea kuju valmimist

„Olen rääkinud mälestusmärgi autoritega. Töö Pätsi skulptuuri kallal jätkub kavakohaselt. Küsimuses oli vaid üks abitööline (kiviraidur), kes töölt kõrvaldati,“ ütles ta. „Abilisi on aga rohkem kui üks. Lisaks autorid ise.“ Kiviraidur on olnud alkoholiprobleemidega kimpus kohtumaterjalide järgi vähemasti aastast 2018, kui ta tabati Võrus purjuspäi autoroolist. 2019. septembris karistati meest korduva purjuspeaga sõitmise eest. Kohus määras mitmeid kohustusi, üheks tingimuseks oli alkoholist hoidumine, kuid ta eksis selle vastu korduvalt. Mullu sügisel otsustas Tartu maakohus mehe ligi pooleteiseks aastaks vangi saata. Süüalune palus, et tema karistuse kandmist vähemalt edasi lükatakse, sest tal on kiviraidurina pooleli mitmeid töid. Muu hulgas rääkis ta kohtule, et tema tervis on vangiminekuks halb ning seetõttu ei saa ta karistust kanda. Selle üle vaieldi kohtus aprilli alguseni, kuid Tartu maakohus otsustas jätta karistuse kandmise edasi lükkamata, kinnitades, et ka vanglas on võimalik saada vajaminevat arstiabi.