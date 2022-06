Autovabaduse puiestee tõmbus kokku: Tartu linnajuhid ei loovuta Riia tänavat jalgratastele

„Kõige tähtsam on kõigi liiklejate ohutus. Praegu ei ole mul kindlust, et see oleks tagatud,“ vastab Tartu linnapea Urmas Klaas lakooniliselt küsimusele, miks vaat et kaheteistkümnendal tunnil tõmmati pidurit suvistele ümberkorraldustele Riia tänaval, kus autod oleksid pidanud loovutama pool sõiduteest jalgratturitele.