Juhtkiri | Võta aega, et veidi puhata ja pilvi vaadata

Ja pühadele eelneval või järgneval üksikul tööpäeval tuleb paljudel ennast kangelaslikult töölainele suruda. Paljudes riikides toimiv tava, mõnel juhul ka riiklik sund, anda sel puhul vaba päev või nädalavahetusele langenud riigipühale asenduseks üks vaba päev, on siin visa idanema.

Neli vaba päeva – kes peab pidu, kes teeb talvepuid või kõpitseb elamist. Ühteviisi tühjaks ostetakse nii toidu- kui ka ehituspoed. Päike paistab, elu on tegelikult ilus. On neid, kes hakkavad jaanipäevaplaane tegema juba jõululauast tõustes. Kesksuvi on nõiduslik valgete ööde aeg, mõned tajuvad siis otseühendust universumiga ja loodus lokkab. Valmis saavad maasikad.

Karm talv, mis seekord ei tahtnud justkui kuidagi taanduda, on seljataga. Saja südasuvise tegevuse vahele plaanige kindlasti puhkust. Teame-teame, et vara tööle, hilja voodi, nõnda rikkus majja toodi, on vanarahvatarkus, mis utsitab taga iga hetkekest võimalikult kasulikult sisustama.