Kuidas on võimalik nõelravi tõttu elu kaotada? Hiina meditsiini arst Bürkland: igal meditsiinilisel protseduuril on vastunäidustused

Mis saab minna nõelravi juures niivõrd valesti, et inimene kaotab elu? Just nõnda juhtus 5. mail 74aastase naisterahvaga. Eesti tuntuim traditsioonilise Hiina meditsiini arst Rene Bürkland ütleb, et rahvusvahelises kirjanduses on juttu surmajuhtumistest, mis seotud praktiseerija oskamatusega.