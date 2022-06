SÕJAKOKKUVÕTE | Mis sai Navalnõist?

Briti kaitseministeeriumi luureraport keskendus 17. juunil toimunud Ukraina vägede rünnakule Venemaa puksiirlaevale Vasili Beh. Teadaolevalt transporditi sellega relvi, laskemoona ja personali Mustal merel paiknevale Ussisaarele. Rünnakuks kasutasid ukrainlased esimest korda ja edukalt lääneriikidelt saadud laevatõrjerakette Harpoon. Brittide teatel ilmestab aluse hävitamine raskusi, millega Venemaa Ussisaare varustamisel silmitsi seisab. Ukraina rannikukaitse on suuresti neutraliseerinud Moskva katsed saavutada merel kontroll ning on teinud võimatuks ka Odessa piirkonna ohustamise merelt, nagu Moskva ilmselt algse plaani kohaselt lootis.

Vene opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi tütar kommenteeris välismeediale, et tema isa piinatakse psühholoogiliselt. Stanfordi ülikoolis tudeeriv 21aastane Daša Navalnaja valdab vabalt inglise keelt ning rääkis CNNile, et vahepeal eelmisest vanglast ootamatult uude, eriti range režiimiga Melehhovo karistuskolooniasse toimetatud isa hoitakse seal täielikus isolatsioonis. Navalnaja sõnul on uus vangla eriti tuntud selle poolest, et seal piinatakse ja isegi mõrvatakse kinnipeetavaid. Isaga ei tohtivat suhelda ka teised vangid, too olevat eraldatud nii, et ta asub otsekui vanglas keset vanglat. Ümberkolimisest ei teavitanud võimud ei Navalnõi advokaate ega lähedasi.