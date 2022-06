KALININGRADI BLOKAAD! Rahvas tormas paaniliselt poodidesse

„Esimesel [keelu]päeval tormasid kõik ummisjalu asju kokku ostma,“ sõnas kohalik elanik Pavel Moscow Timesile. Internetis levis video ehituspoes kaupa kokku kuhjavatest inimestest – ehitusmaterjalid on sanktsioneeritud toodete seas. Kaliningradi kuberner Anton Alihhanov palus rahval rahulikuks jääda ning mitte hullumeelselt poodides kaupa kokku krahmata. Paveli sõnul rahunes olukord paari päevaga maha. Kohalikud ärimehed kurtsid, et Ukraina sõjast saati on neil raskusi erinevate materjalide hankimisel; paari ehitusfirma omanikud kurtsid meediale, et „emotsionaalseks“ muutunud tarnijad Leedus ja Poolas keeldusid neile kaupa müümast.