Politsei: alkohol ja tubakatooted on alaealistele lihtsalt kättesaadavad

Kontrolltehingu käigus kontrolliti üheksat kauplust, millest alkoholi said alaealised kätte tervelt viiest ning tubakatooteid kahest kauplusest. Paraku puuduvad ka paljudel müüjatel teadmised nii alkoholi- kui tubakaseadusest ning nende täitmisest. Seadustes on kirjas, et müüa peab tuvastama ostja vanuse isikut tõendava dokumendi alusel, vanust ei pea välja selgitama vaid ilmselgelt täisealise ostja puhul.

Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem Karin Uibo ütles, et kontrolltehingute põhjal saadud üldpildiga ei või kuidagi rahule jääda, siiski oli kaks erandit. „Siinkohal sooviks kiita kaupluseid CityAlko ja Kanpol – nende poodide müüjad täitsid seadusest tulenevat kohustust korrektselt ning noored sealt keelatud tooteid ei saanud. Paraku on rikkujaid siiski palju, mh korduvrikkujaid, näiteks ühes kaupluses oleme teinud juba kolm kontrolltehingut ning kõikidel kordadel on alaealine ostja ka alkoholi sealt kätte saanud. Pärnu politseijaoskond teeb kohalikule omavalitsusele selle kaupluse osas ettepaneku alkoholiseaduse järgi, mis käsitleb alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamist,“ ütles Uibo.

Kohe on käes jaanipühad, millele järgneb nädalavahetus, mistõttu venib pühade aeg tavapärasest pikemaks. Karin Uibo meenutas, et valdav osa pühade ajal tekkivatest probleemidest saavad alguse just alkoholi liigtarvitamise tõttu. „Ka siin on oluline roll müüjal, kes ei tohi joobes inimesele alkoholi müüa, samuti ei tohi seda müüa inimesele, kes ostab alkoholi joobes kaaslasele.