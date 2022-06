TÄISMAHUS! Vaeste patuste alev, Mikrosämpsi, Torujüri, Riia – mida veel kaaluti Rail Balticu Pärnu terminali Pärnu(!) nimeks

Neljapäeval väljus Rail Balticu Pärnu reisiterminali nimevõistlusest võitjana Pärnu – just see oli rohkem kui kahesajast väljapakutust see nimi, mis pääses esiviisikusse ehk rahvahääletusele, kus saavutas absoluutse ja palava poolehoiu. Vaata, mis nimesid võitja Pärnu Pärnus seljatas!