FOTOD | Karud kimbutavad mesinikke: nad on meil ju nagu pühad lehmad

Pärnumaal Häädemeestel mesitalu pidava Aare Jõumehe sõnul on karurünnakud aasta aastalt sagenenud. „Eks nad on meil nagu pühad lehmad, midagi teha ei tohi. Neid rünnakukordi ei jõuagi kokku lugeda, vahel käivad iga päev. Kõik kiitlevad, et meil on tuhande karu maa, aga mesinike sõbrad nad nüüd küll ei ole, sest korra nädalas külastavad nad meid kindlasti,“ räägib Jõumees, kelle sõnul tekitab iga rünnak tuhandeid eurosid kahju.