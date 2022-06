VIDEO | Toitumisnõustaja: leidsin Lidli valikust palju hea koostisega tooteid

Puhta toidu ja tervislikkuse teemadest räägitakse iga aastaga üha enam. Seega on inimesed muutunud teadlikumaks ning on kursis, milliseid tooteid tasub suhu pista. Kuna Lidli kaubavalik on paljude jaoks kindlasti veel uudne, uuris toitumisnõustaja Elis Lidli tooteid põhjalikumalt.

Esimesena sai temalt kiidusõnu just lai valik puu- ja juurvilju – eriti hea on, et paljud neist on mahedad ning need leiab üles BIO-märgise järgi. BIO-märgisega tooted sisaldavad vähem pestitsiide ning tihti maitsevad ka paremini.