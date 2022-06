HOOP DIGIRIIGILE: audit tuvastas e-valimistes hulga puudusi

Vastvalminud audit lükkab ümber kahtlused, et e-valimised oleksid praegu ebaturvalised. Audit toob mitmel puhul välja, kuidas e-valimised vajavad rohkem investeeringuid, et ka tulevikus oleks turvalisus tagatud. „Selgus, et paaris kohas saaksime asju paremini teha,“ ütles riigi infosüsteemi ameti valimiste infosüsteemi arenduse osakonna juhataja Alo Einla.