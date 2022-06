Coopi autoloosi võitja: kui mulle Coopist helistati, tundsin juba, et võidan auto!

Kuna Maarja ei saanud alguses hästi aru, mida teisel pool toru räägiti, astus ta korraks õue. „Kui ma kuulsin, et Coopist helistatakse, siis juba tundsin ette, et see auto tuleb. Arvasin, et väikeste võitudega arvatavasti ei helistata. Emotsioon oli ikka väga-väga kõrge. Töö tegemisest ei tulnud pärast seda enam midagi välja,“ õhkab noor naine. Esimesena andis ta võidu-uudisest teada oma emale, seejärel helistas järjest sõbrannad läbi. „Kõik olid tööl ka nii õnnelikud ja öeldi, et see võit tuli õigesse kohta,“ sõnab Maarja.

Coop Lotoga liitus Maarja kohe kampaania algul Rakvere Maksimarketi iseteeninduskassas. „Tavaliselt osalen kõikides loosimistes, aga pole midagi võitnud. Seetõttu ongi praegune võit väga üllatav.“

„Aga mulle pole ikka veel kohale jõudnud, et see on minu oma. Ma arvan, et usun seda siis, kui olen autoga siit ära sõitnud,“ tunnistab Maarja, kes ei varjanud mingilgi määral, kui rõõmus ta on: „Issand, ma olen nii õnnelik lihtsalt, see on nii lahe!“

Pojad olid autovõidu osas eriti elevil

Maarjaga olid auto üleandmisel kaasas tema kaks pisikest poega: kuueaastane Kristjan ja neljane Alex. „Nad on ka väga õnnelikud. Nemad hüppasid ja kargasid nädal aega, et millal me autole järgi läheme ja et sa võitsid auto… see oli igapäevane jutt neil,“ seletab Maarja. Kuigi muidu käivad poisid lasteaias, siis täna on neil vaba päev. „Neile väga meeldib lasteaias käia ja tahaksid isegi nädalavahetusel minna. Lasteaias rääkisid nad kõigile, et ema võitis auto. Aga kuna nad räägivad tihti udujuttu, siis ilmselt neid ei usutud,“ lisab Maarja naerusuiselt.

Kristjan ja Alex paistsid tõepoolest täiel määral auto üle andmisega kaasnevat melu nautivat – poisid uudistasid agaralt ringi ja kilkasid. „Lastel on täna siin nii palju põnevust, nad tormavad alati ringi. Ükskord pidin ühel poisil isegi poe infoletis järel käima, sest ta kadus ära. Neil on kombeks oma suunda minna…“ muigab Maarja.

Eks Rakvere Maksimarket on ka piisavalt suur pood, et riiulite vahel võib ära eksida. Just Rakvere Maksimarketisse Maarja ka kõige rohkem poodlema tuleb – tavaliselt jõuab ta siia korra või kaks nädalas. „Lastega on selles poes hea ja avar käia. Lisaks on siin nutikassa ja ostud saab kiiremini teha. Kliendikaardi pakkumised on ka eriti head, üksi lapsi kasvatades on vaja säästa,“ nendib Maarja.