Toomas Asser: „Kõrghariduse maja põleb ja peame seda tulekahju kustutama.“

„Meile kõikidele peaks diagnoos olema juba selge. Isegi ravimeetodid on välja pakutud, nüüd on vaja otsustada. Ja seda otsust me koalitsiooni moodustamiselt ootame,“ võtab Tartu ülikooli rektor ja kirurg Toomas Asser kokku Eesti ülikoolide rektorite soovi suurendada järgmistel aastatel kõrghariduse rahastamist, kui kuus rektorit tutvustasid esmaspäeval Tallinna ülikoolis uuele valitsuskoalitsioonile esitatud soove.