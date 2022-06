Irja Lutsar | Kuidas elada koos koroonaviirusega?

Koroonaviirusega kooselamine ei tähenda, et viirust paaniliselt kartma peaks ja iga kord, kui nakatumine tõuseb, piirangute teema uuesti lauale tuleks. Kooselamine tähendab, et me aktsepteerime: selles maailmas elavad viirused meiega koos ning meil inimestena on meetodid (ennekõike vaktsineerimine), et rasket haigust ja surma vältida.