Mart Soidro | Jaanipäev kui kümnevõistlus

Millal siis veel? Ees ootab hirmus sügis-talv, jube elektrihinna tõus, karm bensiinihind ja soojuse hinna totaalne tõus. Kui kuulata ja lugeda igapäevast meediat, jääb poliitikute jutust mulje, et seda talve me üle ei ela. Meenub hoopis IRL-i valimisklipp, kus Juhan Parts võttis karbist kolm muna välja, pani need tagasi ja selgitas kassapidajale, et „tavaline eestlane” saab need tagasi ja keegi nälga ei jää ega jää vaesemaks. Saab kõhu koguni täis. Ikka tasub poliitikute lubadusi uskuda - ma olen korduvalt Isamaad valinud! Aga nüüd laskusin ma mineviku rüppe ja ei jõudnud oma loos karvavõrdki edasi. Milleks seda koomilist klippi ikka meenutada, seda enam, et ees ootavad neli vaba päeva, kus jõuab korda saata võimatut. Väga tihti ohhetatakse, et nüüd on inimvõimete piir ületatud, aga järgmisel aastal tuleb üks hästi treenitud Konguta või Kambja mees, kes tuule toel naaberküla meestele koha kätte näitab.