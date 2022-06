Vambola Paavo | Koroonast me ei räägi?

Ukrainas toimuvaga on õel viirus jäänud tahaplaanile. Pea poolteist kuud ei pea lugema iga päev nakatumisnumberid ja stressi on kohe hulga vähem. Kui see nii jääks! Teisalt võib tekkida kujutelm nagu on selle viirusega kõik. Oleks see vaid nii, et koroona taandub iga aastaseks gripilaadseks haiguseks nagu on öelnud endine teadusnõukoja juht Irja Lutsar.