SÕJAKOKKUVÕTE | Ukraina keelustas kremlimeelsete muusikute teosed

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles Saksa ajalehele Bild am Sonntag, et Venemaa sõda Ukrainas võib kesta veel aastaid. Kremli ajupesu tõkestamiseks keelas Kiiev raadiotes ja muidu avalikes kohtades ära Vene päritolu muusika – ehkki need, kellele sõda on vastumeelne, võivad sellest teada anda ning keelu alt pääseda.