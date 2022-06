Suvine aeg toob kaasa riski haigestuda põiepõletikku – kuidas end selle eest kaitsta?

Uuringud näitavad, et peaaegu pooled naistest põevad põiepõletikku vähemalt ühe korra elu jooksul. Enamasti kordub läbipõetud tsüstiit uuesti 6 kuu jooksul. Põiepõletiku peamisteks nähtudeks on sage ja edasilükkamatu urineerimisvajadus, mille puhul uriinikogused on väikesed. Haigusega võib kaasneda põletav valu põie piirkonnas ning uriin võib muutuda häguseks. Harvemini võivad esineda veri uriinis, palavik, külmavärinad ja väsimus.

Kõige sagedamini on põiepõletiku põhjustajaks soolebakter Escherichia coli. Harvemini võivad tsüstiiti tekitada ka teised bakterid või viirused. Enamasti on tsüstiidi tekkepõhjuseks see, et soolebakterid liiguvad anaalpiirkonnast ümbritsevate pindade kaudu kusitisse ning sealt edasi põide. Põiepõletiku oht on suurem aktiivse suguelu ja raseduse korral. Tsüstiiti soodustavaks teguriks on ebapiisav vedeliku tarbimine, mille tõttu on kuseteede läbivool liiga väike.