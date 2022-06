Meeleavalduselt Postimehe ajakirjaniku äraajamine tõi Varro Vooglaiule trahvi kaela

Trahviotsus tehti väärteomenetluses, mis sai alguse Postimehe töötaja Sander Punamäe kaebusest, teatas Vooglaiu juhitav Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks pressiteates. Sander Punamäe sõnul ei vasta see tõele. Sotsiaalmeedias on ta kirjutanud: „Väidetakse justkui oleks politsei minu algatusel alustanud Varro Vooglaiu suhtes väärteomenetlust. See on totaalne jama, mina ei pöördunud politsei poole. Veelgi absurdsem on väide justkui oleks politsei alustanud menetlust minu nõudmisel. Absurd.“