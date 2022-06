FOTOD | Uskumatu julmus Kiviõlis: kassikolooniast häiritu tappis loomi telliskiviga

„Suvi on kassipäästjatele eriliselt keeruline, sest inimesed on rohkem liikvel, märgatakse rohkem ning teateid kodututest kassidest tuleb vahetpidamata. Kassid poegivad igal pool, poegi hüljatakse igale poole, kassikolooniad aina täienevad ning abipalvete voog ei lõppe. Oleme järjest abikäe ulatanud mitme koloonia lahendamiseks,“ kirjutavad loomapäästjad.



“Mõned päevad tagasi saime me abipalve Kiviõlist. Kassikoloonia nagu iga teine, aga kohalikud elanikud andsid teada, et nad on juba paar päeva järjest kuulnud üha meeleheitlikumaks minevat kassipoegade piiksumist, mis lõpuks vaibuma hakkas. Meie vabatahtlik Kohtla-Järvelt läks kohapeale asja kontrollima ja see, mis teda ees ootas, lõi ta pahviks.“

„Ühe kortermaja keldris olid pisikesed, umbes nädala vanused kassipojad, kes vaevu veel elus. Ümberringi igal sammul surnud kassid. Mitu pesakonda surnud kassipoegi, kellest osadest vaid peotäis karvu alles, aga ka mitmed täiskasvanud kassid. Näha oli, et kasse on süsteemselt ja jõhkralt hävitatud. Kõrval lebas ka määrdunud telliskivi, mis ilmselgelt on üks käepärane vahend, millega kasse tapetud on. Kassiemad poegadega surnud ja jõhkralt tapetud...väikesed elutud kehad vedelesid igal pool. Vaatepilt oli nii kohutav, et võttis ka palju näinud ja kogenud vabatahtliku jalust nõrgaks.“



Vabatahtlike sõnul leiti kassipoegadele asendusema, kes nende eest hoolitseb. „Ka mõned suuremad kassipojad said ära toodud, kellest üks oli nii kehvas seisus, et vajas keset ööd transporti Tallinna loomade kiirabisse, kus ta üles turgutati. Ilmselt olid kassipoegade emad jõhkra lõpu leidnud ning sama saatus oli ootamas ka leitud kassipoegi.“