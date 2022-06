PROKURÖRI KÄSK POLITSEILE: „Kui olete urineerimist filminud, siis tuleb inimest sellest teavitada.“

Uurimisasutused jälitavad üha vähem, kuid seevastu põhjalikumalt. „Isegi endine prokurör, kes on ise neid jälitusi teinud, ütles, et ta ju aimas, et paneb kuriteo toime, ja vaatas kogu aeg üle õla ega näinud kedagi. Et mis varjatud jälgimisest te minu puhul räägite. Aga nii tehaksegi, et isegi prokurör ei pannud tähele. Eks kuritegevuse vanad kalad valmistuvad kogu aeg selleks, et neid mingite vahenditega jälgitakse, seepärast lähevad ka meie kombinatsioonid aina keerulisemaks,“ räägib juhtiv riigiprokurör Dilaila Nahkur-Tammiksaar.