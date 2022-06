Igor Gräzin | Väikeste tegude aeg

Sageli on nii, et mõni lause elab kauem kui tema ütleja. Poliitikut tema poliitilise pärandi taustal pole enam olemaski, aga mingi fraas elab edasi. Vene peaminister Viktor Tshernomõrdin on klassika oma fraasiga „tahtsime paremat aga välja tuli nagu alati“. Sama andekaid on tal veelgi: „Millise organisatsiooni me ka ei teeks, ikka tuleb välja kommunistlik partei.“ Prantsuse keeles nimetatakse fraase, mis on määratud elama ütlejast sõltumatut elu – väikesteks fraasideks, une petite phrase. Ütelust – „elage minu sõnade ja mitte minu tegude järgi“ kuuldub üsna tihti ilma teadmiseta, kes selle taga on – antiikne filosoof, üks ristiusu vahetuid rajajaid Seneca. Senecat enam ei ole, aga fraas on.