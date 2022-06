Väidetavas ahistamises kahtlustatud laskesuusatreener nõuab õpilaselt kohtus 3000 eurot hüvitist

Mullu aprillis pöördus Audentese laskesuusatreener enda õpilase Miia Heleene vastu Tartu maakohtusse, kes nüüd juunis peab teise ning eelduslikult viimase kohtuistungi. „Miia jagas koolijuhile privaatselt ja konfidentsiaalselt kogemust, kuidas treener teda ühise autosõidu ajal seksuaalselt ahistas. Miia ei julgenud ega soovinud temaga juhtunut kellegagi jagada, tundes alandatust, häbi ja hirmu ning kartes tema enda süüdistamist ja hukkamõistu juhtunu pärast,“ rääkis Miia esindaja vandeadvokaat Meris Velling Õhtulehele. „Koolitüdruk püüdis juhtunu unustada. Üheks juhtunu varjamise eesmärgiks oli püüd hoida suhteid treeneriga head, et olukord, kus Miia endale seksuaalset lähenemist takistas, ei hakkaks mõjutama Miia treeningut, võistlustulemusi ja edasisi võimalusi spordimaailmas. Õpilane otsustas rääkida koolidirektorile juhtunust alles kaks aastat hiljem, 2020. aasta suvel, kui suhted treeneriga olid siiski halvenenud ning Miiale teadaolevalt treeneri initsiatsioonil asuti arutama Miia koolist väljaviskamist ,“ vahendas Velling. Hilisematel koolijuhi korraldatud koosolekutel oli Miia sunnitud rääkima juhtunust ka kolmanda isiku (klubitreeneri) juuresolekul, lisas ta.

Vellingu sõnul on hagi nõude sisu: kui Miia ei suuda tõendada, et treener Miiat ühise autosõidu ajal seksuaalselt ahistas, on ta esitanud kooli juhile ahistamisjuhtumit jagades treeneri kohta valeväite ning Miial tuleb õpetaja väidetav laimamine hüvitada rahas ja lükata „valeväited“ ümber ehk öelda, et ta valetas ning treener ei ole teda kunagi seksuaalselt ahistanud. “Treener peab õiglaseks, et endine õpilane maksaks talle hüvitist summas 3000 eurot, kuid hüvitise suurus on jäetud kohtu otsustada vastavalt kohtuniku õiglasele äranägemisele," rääkis Velling.

Vellingu sõnul peab seksuaalsest ahistamisest olema võimalik selleks ettenähtud isikuid ja institutsioone teavitada ilma hirmuta, et see tooks kaasa laimukaebuse, kiusamise või muid ebameeldivaid tagajärgi.„ Ahistamisjuhtumite keskne probleem seisneb selles, et ohvril on pahatithti temaga juhtunut äärmiselt keeruline kui mitte võimatu tõendada, sest üldjuhul toimub seksuaalne ahistamine varjatult nii, et puuduvad tunnistajad, videomaterjalid jms. “ Velling lisab, et võimaliku ahistamisjuhtumi kohta peab asutuse juht, veel enam alaealiste haridusasutuse juht, suhtuma olukorda äärmise tõsidusega, kaasates vajadusel lastekaitse ja politseid. „Mitte kunagi ei tohi eeldada, et ohver valetab või et ahistamisest on teavitatud pahatahtlikult,“ selgitas Velling. Tema sõnul kehtib soolise võrdõiguslikkuse seaduses ahistamisjuhtumite puhul jagatud tõendamiskohustus: seaduse kohaselt peab inimene, kelle vastu on avaldus esitatud, menetluses tõendama, et ta ei ole rikkunud võrdse kohtlemise põhimõtet. Kui inimene keeldub tõendamisest, võrdsustatakse keeldumine diskrimineerimise omaksvõtuga, selgitas advokaat.

Vellingu sõnul on vale, et ahistamisest kooli direktorile teavitamise järgselt kohustati Miiat osalema koosolekutel, kuhu kooli poolt kutsuti mitte üksnes kõnealune treener, vaid ka koolis töötav teine treener ning Miial ei olnud muud valikut, kui rääkida enda lugu ka asjasse mittepuutunud inimese juuresolekul.

Karel Viigipuu on oma tegu eitanud. „Seisan täna silmitsi minu elu senise kõige suurema valega. Keskmiselt annan 4–7 trenni päevas ja hinnanguliselt on minu treeningule sattunud ligi 300 õpilast,“ on ta varasemalt Delfi teatel sotsiaalmeedias kirjutanud. „Õpilastel, lapsevanematel ja kolleegidel pole olnud isegi õhkõrna pretensiooni ebasobiva kohtlemise osas. Kuni poolteist aastat tagasi esitas üks õpilane minu kohta väga alandava vale.“