Psühhiaatriaeksperte napib: hädas kohtud pöördusid peaministri poole

Praeguseks on SA Narva Haigla lõpetanud kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside tegemise, kuna meeskonnas ei ole eksperte, kes seda ülesannet saaksid teha. Praegu teevad Viru maakohtu tööpiirkonnas ekspertiise kaks eksperti, kes on väga ülekoormatud, teatasid Viru, Tartu, Pärnu ja Harju maakohtu esimehed, SA Narva Haigla ülemarst, SA Ida-Viru Keskhaigla ülemarst ja EKEI asedirektor pöördumises peaministri, justiitsministri, tervise- ja tööministri ja sotsiaalkaitseministri poole. 2021. aastal määras Viru maakohus tsiviilasjades 285 kohtupsühhiaatriaekspertiisi. Enamik neist on tehtud või veel tegemisel. Sillamäel on üks vähestest hoolekandeasutustest, kus viibivad kohtumääruse alusel hoolekandeasutusse paigutatud isikud (nn kinnine asutus), märgivad kohtute esimehed, et kinnisesse asutusse paigutamise tähtaja pikendamisel on ekspertiis vaja teha kiiresti, kuna enamasti esitatakse avaldus teenuse pikendamiseks 1 – 2 kuud enne eelmise paigutamise tähtaja saabumist ja pikendamise otsustamine peab toimuma enne eelmise tähtaja saabumist. Kohtunike tagasisidest nähtub, et ekspertiise on vaja väga kaua oodata, mis omakorda tähendab tavapärasest pikemat menetlusprotsessi ning ebavajaliku esialgse õiguskaitse rakendamist, et inimeste õigused riivatud ei saaks

Pöördumises palutakse ministrite seisukohta, milline võiks olla lahendus tekkinud probleemile. Võttes arvesse ekspertidele makstavat tasu ning puudulikku kompensatsioonimehhanismi, siis ei ole meile teada, et eksperdid mujalt piirkondadest oleksid motiveeritud sõitma Narva kohtumaja tööpiirkonda, et vajalikke ekspertiise teha, seisab pöördumises, märgivad pöördujad ja lisavad, et arvestades psühhiaatrite kroonilist puudust Eestis, ähvardab sarnane probleem varsti teisigi piirkondi.