REPORTAAŽ | Tallinna avalikud käimlad: miljonipeldikus käiakse suitsul ja veini joomas ning parim tualett on nüüd tasuline

Millises seisukorras on suve hakul, turismihooaja alguses, Tallinna avalikud tualettruumid – kas seepi ikka on ja paberitki jagub? „Miljonipeldik ja siis veel? Mis meil veel mingid peldikud kusagil või?“ tõstatab küsimuse igipõline tallinlane, kui märgin, et kirjutan reportaaži pealinna avalikest tualettidest. Ega ju paljud kohalikud teagi naljalt, et meil olemas avalike käimlate võrgustik ning need on isegi kaardile kantud!