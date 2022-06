HÄDA! Euroopa vaevleb põlengute ja kuumuse käes

Mis elu see on, oigas pool Prantsusmaad, kui ööl ja päeval ületas kuumus 40 kraadi ja randa viivatele teedele tekkisid tohutud liiklusummikud: „Suvi tuli liiga vara!“ Juuni kuumarekordid löödi 11 departemangus. Hispaanlased said lisaks kaela neli suurt maastikupõlengut. Ainult inglastele pakkusid meteoroloogid lohtust: kohe vahetvad rekordsooja välja paduvihm, äike ja jahe ilm. Varane juunikuumus tegi kõikjal muret: kas hiliskevad hakkabki edaspidi alati nii soe olema?