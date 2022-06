Juhtkiri | Kiire läks mööda

Kui Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuskoalitsiooni lagunemisel soovisid poliitikud uue valitsuse võimalikult kiiresti kokku panna, siis tundub, et jaaninädalaks on kiire mööda läinud. Hea, kui uue valitsuse jaanipäevaks kokku saab, aga võib juhtuda, et ei saa ka. Aega on ju paar päeva, sest juba 23. ja 24. juunil koguneb Euroopa ülemkogu, ning sel ajal koalitsiooniläbirääkimisi ei toimu.