UIMASTIÄRIKATELE VÄGA PIINLIK LUGU! Maardus toimuma pidanud narkodiil läks FBI pärast untsu

„Kuskil on kits?“ kurdab üks narkokaubitseja teisele. „Aeg näitab, kus. Loodan, et see pole telefon,“ vastab kaaslane seepeale. Narkoärikad kahtlustavad, et miskit on toimumas. Võib-olla kuulatakse telefone pealt? Või on hoopis keegi omadest nad politseile üles andnud? Tol hetkel ei oska nad arvata, et asja juur peitub millestki palju lihtsamas: mingit pealtkuulamist pole vajagi, sest nad kasutavad omavahel suhtlemiseks FBI valmistatud mobiilirakendust.