OTSEBLOGI | NATO peasekretär: Venemaa sõda Ukrainas võib kesta aastaid

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles Saksa ajalehele Bild am Sonntag, et Venemaa sõda Ukrainas võib kesta aastaid. Ta lisas, et Ukraina vägedele tipptasemel relvastuse andmine suurendaks võimalust, et Ukrainal õnnestuks vabastada Donbassi piirkonda Venemaa kontrolli alt.

Leedu teatas, et kehtestas kaubaveo piirangu Kaliningradi. See jääb Leedu ja Poola vahele. Transiidikeeld hõlmab ELi sanktsioonikaupu, mis katab suure protsendi Kaliningradi impordist.

Piirkonna kuberner Serhi Haidai sõnul koondab Venemaa kõik oma varud Donbassi idaosas asuva Severodonetski linna ümber. Haidai ütles, et Venemaa sõdureid saadetakse teistest lahingutsoonidest eesmärgiga saavutada linna üle täielik kontroll.

Kiievi linnapea Vitali Klitško ütles BBC-le, et tema riik alustab rahukõnelusi alles pärast seda, kui „viimane Vene sõdur on Ukrainast lahkunud“.

Zelenskõi esitas parlamendile eelnõu Istanbuli konventsiooni, ehk Euroopa Nõukogu perevägivalla ennetamise konventsiooni ratifitseerimiseks. Mõned EL-i liikmed on öelnud, et konventsiooni ratifitseerimine on Ukraina ELi liikmekandidaadi heakskiitmise eeltingimus.

Johnson: Ukraina peaks Eurovisioni korraldama. „Ukrainlased võitsid Eurovisioni lauluvõistluse... nad väärivad Eurovisioni korraldamist ja ma usun, et nad saavad seda teha, ma arvan, et neil peaks see võimalus olema. Usun, et Kiiev või mõni muu turvaline Ukraina linn oleks selle jaoks fantastiline koht ja ma loodan väga, et Euroopa Ringhäälingute Liit tunnistab seda.“

Rumeenia ja Moldova mõistsid ajaloolises ühisdeklaratsioonis Venemaa sõja hukka.

BBC vahendab, et praegu on kriitiliselt oluline, et Ukraina saaks piisavalt relvi ja varustust. Ukraina on tänulik kõigile abistajatele ja külalistele, kes nende riiki pole unustanud. Taas tuleb tunnistada reaalsust, et Ukraina vajab relvi ja varustust, et oma võimekusega Vene armeega samale tasemele jõuda. Alles siis saavad nad pingutada ja panustada, et Vene armeele anda korralik tagasilöök. Ukrainlaste sõnul on käes otsustav aeg, mil nad vajavad meeleheitlikult kogu toetust, mida võimalik saada ja anda on.

Ukraina parameedik ja vabatahtlik Julia Pajevska, keda tuntakse Taira nime all, vabastati Venemaa vangistusest. Tairat hoiti vangistuses alates 16. märtsist. Nüüd on ta turvaliselt tagasi Ukrainas.

Joe Biden ütles, et teda on teavitatud kahest ameeriklasest, kes on Ukrainas teadmata kadunud, kuid lisas, et seni pole teada, kus nad on Alabamast pärit Alexander Drueke'i (39) ja Andy Huynhi (27) perekonnad väidavad, et nad pole kahest mehest alates 8. juunist midagi kuulnud.

Venemaa suhete taastamine Ukrainaga on vältimatu, ütles Vladimir Putin reedel Peterburi rahvusvahelise majandusfoorumi täiskogu istungil. „Lähtume sellest, et varem või hiljem olukord normaliseerub ja kuna oleme huvitatud kõigi naabrite heaolust, siis on see vältimatu. Tahan, et see oleks selge, suhete taastamine on vältimatu,“ rõhutas ta.

Vladimir Putin ütles, et Venemaal pole „midagi selle vastu“, et Ukraina ühineks Euroopa Liiduga. „EL ei ole erinevalt NATO-st sõjalis-poliitiline blokk, seetõttu oleme alati öelnud ja olen alati öelnud, et meie seisukoht on siin järjekindel, arusaadav, meil pole selle vastu midagi.“