Juhtkiri | Õpetaja - peaaegu nagu teine ema

Õpetajad justkui laste teised emad. Meil on pea samad ootused neile. Lisaks pedagoogitööle tule teha psühholoogi tööd, kui vaja, koguda klassiraha ja tagada, et kõigile lastel on olemas töövahendid. Tuleb korraldada harivaid õppekäike, leida lisaülesandeid nutikamatele ja kannatlikult seletada asju neile, kes esimesel korral aru ei saa. Kui lastega on töö tehtud, siis tähelepanu vajavad lapsevanemad, olla valmis aru andma, miks on päevikus selline ja mitte teistsugune hinne jne. Mõnele vähese vanemliku hoolega lapsele tulebki olla ema ja isa eest. Palka küll makstakse aga kindlasti mitte liiga palju. Päris ema töö ei ole aga palju puudu ka ei jää.

Kuigi e-kool on paberimajandust muutnud, siis palju on ikka vaja igasugu õppekavasid, hindamislehti ja aruandeid täita. Kolm põhjust õpetaja olla ehk juuni, juuli ja august pole ammu enam unistuste puhkuste kuud. Esiteks ametlikult oli tänavu viimane koolipäev 14. juunil. Ja juba augustis tuleb hakata uut kooliaastat ette valmistama ja suvi on ka ainuke aeg täiendkoolitusteks. Ehk siis hea, kui õpetaja ühe kuugi puhata saab.