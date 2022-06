TAGASI AAFRIKASSE? „Sada protsenti kindlalt võtavad inimesed ennemini endalt elu.“

„Kui nad mind Rwandasse saadavad, ega ma ei lähe. Suren siin, võtan endalt elu,“ lubab äsja Eritreast Suurbritanniasse jõudnud Jemal. Mees põgenes Aafrikast, et otsida paremat ja turvalisemat elu – ning nüüd on tõsine oht, et ta lennutatakse otse kodumandrile tagasi. Suurbritannial on paadiga saabuvatest illegaalsetest immigrantidest villand. Vastav kokkulepe on tehtud Rwandaga, kes peaks raha eest põgenikud enda menetleda võtma, ent mis on selle kokkuleppe hind? Vastu on sellele plaanile paljud, teiste seas ka prints Charles.