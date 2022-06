Hirmutav reaalsus: enam kui pooled õpetajatest tahavad leida endale hoopis teise töö

„Ei ole mõtet ennast petta, peame tõele näkku vaatama ja kiiresti toimetama, see on kurjakuulutav reaalsus,“ põrutab Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) juht Reemo Voltri, kui kirjeldab liidu läbi viidud küsitluse tulemusi, mille kohaselt üle 90% õpetajatest on viimase paari aasta jooksul kogenud läbipõlemist ja 60% õpetajatest on kaalunud koolist lahkumist.