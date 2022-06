KÜÜNED KÄIKU! Verejanuline kass ründab tänaval koeri ja inimesi

Facebooki gruppides on viimasel ajal ridamisi postitusi, kuidas Pirital elav kuri kass ründab koos perenaisega tänaval jalutanud koera või asub teda jälitama. „Jalutasin koeraga ja talle jooksis aiast kallale suur mustvalgekirju kass. Olge palun ettevaatlikud, sest minu koer sai pureda!” kirjutab koeraomanik Facebooki postituses. Ta lisab, et sama kass on jälitanud tema koera ka varem.