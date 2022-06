KAJAKAS – LINNADE UUS KUKK! Linnuökoloog: „Kui inimene ei suuda kajakatega kohaneda, siis jääb ta looduslikule valikule jalgu.“

„Elanikud ei saa kasutada oma rõdusid ja terrasse, kuna kajakad kakavad pidevalt ülevalt pähe ja kui tibud koorunud, ründavad inimesi rõdudel, et pesakonda kaitsta. See on eriti ohtlik lastele.“ Selline kaebus laekus juuni alguses Tallinna Pirita linnaosa ühe korteriühistu esindajalt keskkonnaametile. See on üks näide kümnetest sarnastest kaebustest, mida amet saab linnarahvalt igal aastal.