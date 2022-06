VIDEO | Lauri Abel: meil kõigil on riigikaitses väga suur roll täita

„Hetkel on Vene Föderatsioonil Ukrainas kolm eesmärki, Luhanski ja Donetski oblastite hõivamine ja maismaa koridori hoidmine Krimmis,“ rääkis Kaitseliidu peastaabi planeerimisosakonna ülem kolonel Janno Märk.

Vene Föderatsioon on koloneli sõnul koondanud Sjevjerodonetskisse üle 10 000 võitleja, sõjaväege on toodud ka Hersoni ja Harkivi oblastist. Linna ise on Vene väed suuremas osas hõivanud.