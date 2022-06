Küsimus | Kas naine on Eesti sotside jaoks inimene?

Kolme erakonna moodustatud võimuläbirääkimiste delegatsioonidest torkab silma naiste vähesus. Sotsidel on seitsmest liikmest vaid üks naine. Reformierakonnal on naise ühe võrra rohkem, kaheksast liikmest kaks. Isamaas pääses delegatsiooni viie mehe kõrvale samuti üks naine. Seega pole üheski delegatsioonis täheldada soolist tasakaalustatust. Isamaa patriarhaalsust kinnitab kasvõi nende riigikogu fraktsioonigi kooslus - 12nest liikmest vaid üks naine. Sellest erakonnakolmikust on aga just sotsid naiste esindatuse teemal enim sõna võtnud, rääkides näiteks valimisnimekirjade koostamise puhul tõmbluku või kaltsuvaiba põhimõttest - vaheldumisi üks mees ja üks naine. Sestap on nende praegune sooline kreen enimmärgatav. Kas sotsid on asunud soolise diskrimineerimise teele?